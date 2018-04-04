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В Сети проявили интерес к автопробегу Дмитрия Маликова и Валерия Сюткина по Греции

Пользователи Сети всерьёз заинтересовались автопробегом Дмитрия Маликова и Валерия Сюткина по Греции. Коллеги по сцене и хорошие друзья решила отказаться от стандартного отпуска на тёплом морском побережье.

В Сети проявили интерес к автопробегу Дмитрия Маликова и Валерия Сюткина по Греции

На удивление многих фанатов, Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин объединили свои усилия ради организации по-настоящему активного отдыха. Оба исполнителя имеют общих знакомых, с которыми и отправились в автопробег по Греции. В Instagram-профилях кумиров публики постоянно появляются свежие снимки с путешествия, которые, по мнению подписчиков, наполнены не только теплом, но и массой положительных эмоций.

Наиболее внимательные фолловеры по геопометкам уже определили, что Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин успели посетить Нафплион, Моневмасию и Спарту. В комментариях к публикуемым фотографиям поклонники не перестают восторгаться тем, насколько реальный внешний вид не соответствует возрасту знаменитостей, ведь те выглядят совсем молодо и бодро.

В Сети проявили интерес к автопробегу Дмитрия Маликова и Валерия Сюткина по Греции
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:28
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