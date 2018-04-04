Дочь Геннадия Хазанова разместила в Сети снимок старшей дочери-именинницы

В микроблоге Алисы Хазановой появилось фото старшей дочери Мины. К своей публикации дочь Геннадия Хазанова добавила трогательные слова поздравления 15-летней наследнице, поблагодарив последнюю за то, что она есть. Актриса отметила, что дочь очень быстро выросла и повзрослела. Многочисленные поклонники Алисы не оставили без внимания пост артистки, отметив то, что Мина невероятно похожа на своего дедушку. Красивые глубокие глаза, те же черты лица. Пользователи пожелали девочке счастья, радости и удачи.44-летняя Алиса Хазанова состояла в браке со швейцарским бизнесменом. У пары родились две дочери. В 2011 году супруги развелись, и дочь Геннадия Хазанова вернулась в столицу. Алиса известная актриса кино и театра, а также продюсер, режиссер и сценарист. Сейчас женщина воспитывает двух дочерей – Эву и Мину.