Настя Каменских впервые опубликовала снимок в обнаженном виде

Настя Каменских в личном аккаунте Instagram поделилась фото в полностью обнаженном виде. Прекрасно для снимка выбраны ракурс и поза — прикрыто все, что обычно скрывают от посторонних глаз приличные девушки.Снимок вызвал ажиотаж среди фолловеров. Большинство поклонников Насти восхитилось ее смелостью и фигурой. Комментарии пестрят просьбами не прикрывать грудь в следующий раз.Главный вопрос, который заинтересовал пользователей Сети — кто в данном случае фотографировал Каменских? Некоторые предположили, что это был Потап, а кто-то считает, что у Насти появился бой-френд, которого она предпочитает срывать от общественности.