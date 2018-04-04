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Кибернетик: Люди строят роботов, потому что им нужны рабы

Кибернетик Джозеф Браун рассказал, почему человечество так заинтересовано в создании роботов. Оказывается, люди на подсознательном уровне желают получить безмолвных рабов.

Кибернетик: Люди строят роботов, потому что им нужны рабы


Кибернетик Джозеф Браун из Университета Иннополиса считает, что люди начали строить роботов из-за желания получить рабов. Человечество стало физически слабым и не пригодным для выполнения сложных работ, а изменение законодательства многих стран привело к запрету рабства. Исправить ситуацию могут роботы - им не требуется дополнительный отдых и пропитание, а их функциональность позволяет заменить целые бригады рабочих.

Учёный уверен, что не стоит опасаться восстания роботов. Намного страшнее люди, которые будут давать машинам задания. Исследования, направленные на улучшение искусственного интеллекта, помогут избежать возникновения сбоев в работе техники.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30
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