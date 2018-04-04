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Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на мужские трусы

Анастасия Волочкова во время отдыха в Таиланде опять стала компрометировать хейтров на негативные отзывы из-за своих мини-бикини. Балерина прислушалась к поклонникам и приняла решение примерять мужские трусы.

Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на мужские трусы

Анастасия Волочкова в своём микроблоге Instagram обнародовала ролик, где обратилась к фанатам, которые каждый раз выражают своё неудовольствие в адрес знаменитости касательно откровенных поз в купальниках. В этот раз балерина примеряла скромные мужские трусы, чем очень порадовала своих недоброжелателей.

Танцовщица под видео оставила пост, в котором обратилась к хейтрам. Звезда балета написала, что её отдых в самой дорогой и роскошной гостинице Пхукета проходит замечательно. По её словам, некоторых фанатов раздражают её мини-купальники, однако плавать в пальто ей неудобно. Но по рекомендациям некоторых пользователей она решила надеть мужские семейные трусы. Пост за 2 часа собрал около 36 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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