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«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем»: Евгения Феофилактова порассуждала об реинкарнации

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова решила поговорить в своем микроблоге Instagram на серьезную тему о жизни после смерти, а также о прошлой жизни.

«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем»: Евгения Феофилактова порассуждала об реинкарнации

Девушка поинтересовалась у поклонников, верят ли они в жизнь после жизни, и «существует ли рай».

«Я лично не верю в переселение души в другое тело после смерти. А Вы? А еще интересно, правда ли существует рай, где все сидят на мягких подушках и едят виноград?», - рассуждает Евгения.

Стоит отметить, что фанаты живо откликнулись на интересную тему и большинство из них сообщили, что верят в прошлые и будущие жизни, а некоторые даже поделились впечатлениями после клинической смерти и восприятия сознания во время болезни.

Однако как пел незабвенный Владимир Семенович Высоцкий, «если жил ты как свинья – останешься свиньею», он тем самым подчеркивал, что после окончания этой жизни людей будут судить по совершенным в ней поступкам.

К слову, тех у кого не вызвала интереса тема реинкарнации, отметили стремительно увеличившийся рост Феофилактовой, а также замечательный цвет волос бывшей участницы телестройки.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07
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