«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем»: Евгения Феофилактова порассуждала об реинкарнации

«Я лично не верю в переселение души в другое тело после смерти. А Вы? А еще интересно, правда ли существует рай, где все сидят на мягких подушках и едят виноград?», - рассуждает Евгения.

Девушка поинтересовалась у поклонников, верят ли они в жизнь после жизни, и «существует ли рай».Стоит отметить, что фанаты живо откликнулись на интересную тему и большинство из них сообщили, что верят в прошлые и будущие жизни, а некоторые даже поделились впечатлениями после клинической смерти и восприятия сознания во время болезни.Однако как пел незабвенный Владимир Семенович Высоцкий, «если жил ты как свинья – останешься свиньею», он тем самым подчеркивал, что после окончания этой жизни людей будут судить по совершенным в ней поступкам.К слову, тех у кого не вызвала интереса тема реинкарнации, отметили стремительно увеличившийся рост Феофилактовой, а также замечательный цвет волос бывшей участницы телестройки.