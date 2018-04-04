Кристина Орбакайте пришла на показ мод в ярко-красном брючном костюме

Кристина Орбакайте приятно удивила публику на прошедшем в Москве показе мод Игоря Чапурина, который посетила в ярко-красном брючном костюме. Поклонники певицы уже поспешили назвать подобранный ею образ по-настоящему весенним, ведь снимки знаменитости с мероприятия просто излучают свет и хорошее настроение.Сама Орбакайте поделилась с фолловерами собственными впечатлениями от увиденного, отметив, что никогда не сомневалась в том, что Игорю Чапурину ещё есть, чем удивить требовательных модниц. Также певица поблагодарила дизайнера за создание того самого ярко-красного брючного костюма, который так понравился поклонникам.