Кристина Орбакайте пришла на показ мод в ярко-красном брючном костюме
Известная певица Кристина Орбакайте надела на показ мод ярко-красный брючный костюм. Посмотреть новую коллекцию нарядов от Игоря Чапурина в Москве собрались и множество других звёзд отечественного шоу-бизнеса.
Кристина Орбакайте приятно удивила публику на прошедшем в Москве показе мод Игоря Чапурина, который посетила в ярко-красном брючном костюме. Поклонники певицы уже поспешили назвать подобранный ею образ по-настоящему весенним, ведь снимки знаменитости с мероприятия просто излучают свет и хорошее настроение.
Сама Орбакайте поделилась с фолловерами собственными впечатлениями от увиденного, отметив, что никогда не сомневалась в том, что Игорю Чапурину ещё есть, чем удивить требовательных модниц. Также певица поблагодарила дизайнера за создание того самого ярко-красного брючного костюма, который так понравился поклонникам.
Кристина Орбакайте приятно удивила публику на прошедшем в Москве показе мод Игоря Чапурина, который посетила в ярко-красном брючном костюме. Поклонники певицы уже поспешили назвать подобранный ею образ по-настоящему весенним, ведь снимки знаменитости с мероприятия просто излучают свет и хорошее настроение.
Сама Орбакайте поделилась с фолловерами собственными впечатлениями от увиденного, отметив, что никогда не сомневалась в том, что Игорю Чапурину ещё есть, чем удивить требовательных модниц. Также певица поблагодарила дизайнера за создание того самого ярко-красного брючного костюма, который так понравился поклонникам.