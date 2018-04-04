АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему ребенку

Недавно 32-летняя Ольга Серябкина намекнула, что вскоре станет матерью. В Instagram – сториз солистка группы Serebro спросила пользователей, какие имена нравятся ее подписчикам.

Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему ребенку


В одном из своих интервью прессе Ольга Серябкина рассказывала, что желает выйти замуж и завести семью. Певица не любит распространяться о личной жизни, однако фанаты уверены, что недавно у артистки произошли перемены в жизни – она рассталась с Олегом Майами. Но, судя по посту, у солистки группы Serebro появился новый ухажер, от которого она беременна. Поклонники звезды взволнованы тем, что скоро певица уйдет в декретный отпуск и перестанет радовать их своим выступлением. Тем более, что в Сети появился настораживающий пользователей пост. Ольга спросила у фанатов, какие мужские имена им нравятся. Ей интересно их мнение, поскольку она уже готовится. Поклонники рассудили, что Серябкина готовится стать матерью.

Позднее солистка намекнула, что знает пол будущего ребенка. Фанаты не заставили себя ждать с поздравлениями и принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семействе. Немаловажной информацией для поклонников является имя отца ребенка, которое пользователи надеются скоро узнать.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приложение-пульсометр оказалось эффективным при
Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ
Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине
Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в
Учёные: Бумажные носовые платки могут быть
Новый стартап помогает распознать фальшивые
Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет
Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м.
Дочь Геннадия Хазанова разместила в Сети снимок
Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли
Настя Каменских впервые опубликовала снимок в
Кибернетик: Люди строят роботов, потому что им
Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на
Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему
Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги
Уфологи обнаружили семь НЛО во время прямой
В Японии утекли в сеть данные чиновников
Зрители считают, что за славой Ольги Бузовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с известной
Сами Насери пригласили стать почетным гостем
Зрители считают Марину Африкантову не такой
Илья Резник в день своего 80-летия раскрыл правду
Финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что
Шпионские фото внедорожника Rolls-Royce Cullinan
Учёные: Мужчины с бородой склонны к воровству и
Дочь Ксении Бородиной общается с котом через окно
Екатерина Варнава полностью оголилась на новом
Дочь Галкина и Пугачёвой покорила Instagram своим
Роспотребнадзор предупредил о вспышке
Просмотреть все новости