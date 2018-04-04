Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему ребенку

В одном из своих интервью прессе Ольга Серябкина рассказывала, что желает выйти замуж и завести семью. Певица не любит распространяться о личной жизни, однако фанаты уверены, что недавно у артистки произошли перемены в жизни – она рассталась с Олегом Майами. Но, судя по посту, у солистки группы Serebro появился новый ухажер, от которого она беременна. Поклонники звезды взволнованы тем, что скоро певица уйдет в декретный отпуск и перестанет радовать их своим выступлением. Тем более, что в Сети появился настораживающий пользователей пост. Ольга спросила у фанатов, какие мужские имена им нравятся. Ей интересно их мнение, поскольку она уже готовится. Поклонники рассудили, что Серябкина готовится стать матерью.Позднее солистка намекнула, что знает пол будущего ребенка. Фанаты не заставили себя ждать с поздравлениями и принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семействе. Немаловажной информацией для поклонников является имя отца ребенка, которое пользователи надеются скоро узнать.