Уфологи обнаружили семь НЛО во время прямой трансляции NASA с МКС
Уфологи тщательно изучают видео с прямых трансляций NASA. В этот раз специалисты обнаружили в непосредственной близости к МКС сразу семь НЛО.
Уфологи уверены, что никаких сомнений относительно существования инопланетян не может быть. В качестве доказательства специалисты приводят видео прямой трансляции NASA, на котором "отметились" сразу семь НЛО. На кадрах, которые были сделаны 31 марта, они разглядели неизвестные объекты, которые могут быть кораблями внеземного разума.
Уфологи считают, что НЛО, находящееся рядом с МКС, выполняют функции "наблюдателей". Вероятнее всего, внеземной разум собирает информацию о жителях Земли. То, что до сих пор пришельцы не напали на человечество может указывать на их дружелюбность. Уфологи уверены, что бояться контакта с внеземным разумом не стоит. Специалисты, изучив предоставленное видео, сделали вывод, что на кадрах запечатлены грозовые штормы, происходившие на планете.
Уфологи уверены, что никаких сомнений относительно существования инопланетян не может быть. В качестве доказательства специалисты приводят видео прямой трансляции NASA, на котором "отметились" сразу семь НЛО. На кадрах, которые были сделаны 31 марта, они разглядели неизвестные объекты, которые могут быть кораблями внеземного разума.
Уфологи считают, что НЛО, находящееся рядом с МКС, выполняют функции "наблюдателей". Вероятнее всего, внеземной разум собирает информацию о жителях Земли. То, что до сих пор пришельцы не напали на человечество может указывать на их дружелюбность. Уфологи уверены, что бояться контакта с внеземным разумом не стоит. Специалисты, изучив предоставленное видео, сделали вывод, что на кадрах запечатлены грозовые штормы, происходившие на планете.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:00