В Японии утекли в сеть данные чиновников

Суга подчеркивает, что вброс информации произошел с источников, которыми правительство не управляет. Среди многочисленных данных были и адреса электронной почты некоторых чиновников, которые были зарегистрированы на портале под своими паролями. Правительство не считает данный инцидент кибератакой, однако в свете произошедшего предпринимаются все возможные мероприятия, направленные на недопущение новой утечки данных.Теперь персоналу государственных структур запрещено применять одинаковые пароли для внутреннего и внешнего использования в сети и программах. Согласно сведениям СМИ, на продажу выставлены данные свыше 2 тыс. японских чиновников.