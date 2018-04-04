В Японии утекли в сеть данные чиновников
Генсекретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил о массовой утечке паролей и адресов электронной почты чиновников в сеть. Теперь доступ к секретным сайтам открыт, однако предпринимаются все меры, направленные на ликвидацию последствий утечки.
Суга подчеркивает, что вброс информации произошел с источников, которыми правительство не управляет. Среди многочисленных данных были и адреса электронной почты некоторых чиновников, которые были зарегистрированы на портале под своими паролями. Правительство не считает данный инцидент кибератакой, однако в свете произошедшего предпринимаются все возможные мероприятия, направленные на недопущение новой утечки данных.
Теперь персоналу государственных структур запрещено применять одинаковые пароли для внутреннего и внешнего использования в сети и программах. Согласно сведениям СМИ, на продажу выставлены данные свыше 2 тыс. японских чиновников.
Суга подчеркивает, что вброс информации произошел с источников, которыми правительство не управляет. Среди многочисленных данных были и адреса электронной почты некоторых чиновников, которые были зарегистрированы на портале под своими паролями. Правительство не считает данный инцидент кибератакой, однако в свете произошедшего предпринимаются все возможные мероприятия, направленные на недопущение новой утечки данных.
Теперь персоналу государственных структур запрещено применять одинаковые пароли для внутреннего и внешнего использования в сети и программах. Согласно сведениям СМИ, на продажу выставлены данные свыше 2 тыс. японских чиновников.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50