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Илья Резник в день своего 80-летия раскрыл правду о ссоре с Аллой Пугачевой

Популярный российский поэт Илья Резник отмечает сегодня 80-летний юбилей. В честь такого события он в интервью откровенно раскрыл правду о причине ссоры с Аллой Пугачевой.
Илья Резник в день своего 80-летия раскрыл правду о ссоре с Аллой Пугачевой


В свое время на просторах страны обсуждалась неожиданная ссора лучших друзей — Пугачевой и Резника, который написал для Примадонны почти все ее хиты. После многолетней дружбы поэт и певица резко прекратили всяческое общение.

Помирились артисты лишь в 2016 году — тогда в знак уважения и дружбы Пугачева выступила на юбилейном концерте поэта в Кремле 20 марта.

Сегодня сам Илья Резник признался, что поссорились они с Аллой Борисовной из-за финансовых недоразумений. Со слов поэта-песенника, затяжная ссора произошла по вине огдашнего руководителя РАО Федотова.

Илья Рахмиэлевич с тяжестью на сердце вспоминает: «Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 15:30
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