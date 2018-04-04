Илья Резник в день своего 80-летия раскрыл правду о ссоре с Аллой Пугачевой

В свое время на просторах страны обсуждалась неожиданная ссора лучших друзей — Пугачевой и Резника, который написал для Примадонны почти все ее хиты. После многолетней дружбы поэт и певица резко прекратили всяческое общение.Помирились артисты лишь в 2016 году — тогда в знак уважения и дружбы Пугачева выступила на юбилейном концерте поэта в Кремле 20 марта.Сегодня сам Илья Резник признался, что поссорились они с Аллой Борисовной из-за финансовых недоразумений. Со слов поэта-песенника, затяжная ссора произошла по вине огдашнего руководителя РАО Федотова.Илья Рахмиэлевич с тяжестью на сердце вспоминает: «Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги».