Шпионские фото внедорожника Rolls-Royce Cullinan будут публиковать в соцсетях
Компания Rolls-Royce сообщила новые данные об испытании внедорожника Cullinan. С 4 апреля, в соцсетях на страницах официальных аккаунтов британской компании будут публиковаться шпионские фотографии нового автомобиля.
По словам представителей компании Rolls-Royce, внедорожник Cullinan вывели на финальные испытания. Автомобиль пройдёт ряд тестов в Шотландии, затем в Альпах на заснеженных австрийских дорогах, после чего Rolls-Royce Cullinan испытают в песках Ближнего Востока и в прериях США. Всё это время в соцсети будут выкладывать фотографии кроссовера.
Тестами Rolls-Royce Cullinan вместе с профессиональными испытателями будет заниматься Кори Ричардс — представитель компании National Geographic, который номинирован на титул «Путешественник года — 2012».
Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве внедорожника Rolls-Royce Cullinan установлен 12-цилиндровый силовой агрегат производительностью 571 лошадиную силу. Новый британский внедорожник будет реализовываться и на рынке России.
По словам представителей компании Rolls-Royce, внедорожник Cullinan вывели на финальные испытания. Автомобиль пройдёт ряд тестов в Шотландии, затем в Альпах на заснеженных австрийских дорогах, после чего Rolls-Royce Cullinan испытают в песках Ближнего Востока и в прериях США. Всё это время в соцсети будут выкладывать фотографии кроссовера.
Тестами Rolls-Royce Cullinan вместе с профессиональными испытателями будет заниматься Кори Ричардс — представитель компании National Geographic, который номинирован на титул «Путешественник года — 2012».
Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве внедорожника Rolls-Royce Cullinan установлен 12-цилиндровый силовой агрегат производительностью 571 лошадиную силу. Новый британский внедорожник будет реализовываться и на рынке России.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:20