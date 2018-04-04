Шпионские фото внедорожника Rolls-Royce Cullinan будут публиковать в соцсетях

По словам представителей компании Rolls-Royce, внедорожник Cullinan вывели на финальные испытания. Автомобиль пройдёт ряд тестов в Шотландии, затем в Альпах на заснеженных австрийских дорогах, после чего Rolls-Royce Cullinan испытают в песках Ближнего Востока и в прериях США. Всё это время в соцсети будут выкладывать фотографии кроссовера.Тестами Rolls-Royce Cullinan вместе с профессиональными испытателями будет заниматься Кори Ричардс — представитель компании National Geographic, который номинирован на титул «Путешественник года — 2012».Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве внедорожника Rolls-Royce Cullinan установлен 12-цилиндровый силовой агрегат производительностью 571 лошадиную силу. Новый британский внедорожник будет реализовываться и на рынке России.