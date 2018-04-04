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Сами Насери пригласили стать почетным гостем Московского кинофестиваля

Звезда «Такси», французский актёр Сами Насери, станет почетным гостем Московского кинофестиваля. Пресс-центр кинопросмотра сообщил, что в Москве с 19 апреля по 26 апреля сороковой по счёту ММКФ откроет свою дверь для посетителей.

Сами Насери пригласили стать почетным гостем Московского кинофестиваля

Сами Насери станет не только почетным гостем фестиваля, а также возглавит жюри конкурса короткометражного кино. На ММКФ будет продемонстрирована картина «Идентификация» с участием французского актёра. Именно на Московском кинофестивале запланирован специальный показ этого фильма, режиссёром которого является Сэмуел Тивьердж. Сами сыграл афериста экстра-класса, наставляющего на неправильный путь молодого парня.

В программе конкурса короткого метра участвуют 12 кинолент, две из которых сделаны в России. В жюри международного кинофестиваля можно увидеть американского актёра Джона Сэвиджа, продюсера из Италии Паоло Дель Брокко, а также режиссёра Анну Меликян и её китайского коллегу Лян Цяо.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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