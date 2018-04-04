В Сети обсуждают совместный выход в свет Джигана и Оксаны Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова вместе посетили благотворительный бал, организованный фондом имени Михаила Рудяка. Узнавшие об этом поклонники пришли в восторг от внешнего вида супруги певца. Несмотря на то, что она является матерью троих детей, стройная и подтянутая фигура ни коим образом не выдаёт этого.Подобное стало интересным событием и для журналистов, которые наконец смогли сделать несколько свежих снимков Оксаны Самойловой с супругом. Обычно она предпочитает не появляться на столь шумных светских мероприятиях.Под фотографиями пары с благотворительного бала пользователи Сети пишут массу восторженных комментариев по поводу семейной идиллии, которую те демонстрируют. Многие уважительно отнеслись и похвалили решение Оксаны Самойловой выходить в свет только в сопровождении супруга.