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В Сети обсуждают совместный выход в свет Джигана и Оксаны Самойловой

Пользователи Сети бурно обсуждают последний совместный выход в свет Джигана и Оксаны Самойловой. Супруга певца очень редко посещает светские мероприятия, предпочитая ходить на них исключительно в сопровождении мужа.

В Сети обсуждают совместный выход в свет Джигана и Оксаны Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова вместе посетили благотворительный бал, организованный фондом имени Михаила Рудяка. Узнавшие об этом поклонники пришли в восторг от внешнего вида супруги певца. Несмотря на то, что она является матерью троих детей, стройная и подтянутая фигура ни коим образом не выдаёт этого.

Подобное стало интересным событием и для журналистов, которые наконец смогли сделать несколько свежих снимков Оксаны Самойловой с супругом. Обычно она предпочитает не появляться на столь шумных светских мероприятиях.

Под фотографиями пары с благотворительного бала пользователи Сети пишут массу восторженных комментариев по поводу семейной идиллии, которую те демонстрируют. Многие уважительно отнеслись и похвалили решение Оксаны Самойловой выходить в свет только в сопровождении супруга.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:45
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