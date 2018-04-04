Екатерина Варнава полностью оголилась на новом фото

В описании к откровенному снимку Екатерина Варнава спросила у пользователей, как прошел их день. Как призналась телеведущая, у нее он был очень сложным и долгим. Некоторые поклонники звезды были очень удивлены откровенности ее снимка. В рамках крайней фотосессии Екатерина полностью оголилась перед камерой, позируя голой сидя на полу. Многие пользователи посчитали, что оголяться перед камерой на всеобщее обозрение не стоит, но все же отметили прекрасный внешний вид телеведущей.За короткий период времени публикация Варнавы набрала свыше 135 тысяч одобрительных отметок. Комментарии к снимку были переполнены комплиментами. Не меньше фанатов заинтересовал вопрос о том, зачем она согласилась сняться обнаженной. Пользователи Сети порекомендовали ей оставаться такой, какая есть и позировать все же в одежде.