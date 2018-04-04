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Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции, что может негативно отразиться на здоровье российских туристов. Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения санитарных норм при поездках в данный регион мира, сообщается на портале регулирующего органа.

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Швеции


Ветеринарные службы Швеции выявили причину массового заражения сальмонеллезом местных кошек, считая, что инфекцию разносят мелкие птицы, которых поедают коты. С начала текущего года ветеринары Швеции зафиксировали около 1 тыс. больных сальмонеллезом кошек, чего ранее не наблюдалось в королевстве.

После контакта с больными представителями семейства кошачьих около 10 детей из разных регионов страны заразились сальмонеллезом. Власти государства призывают всех гостей и жителей страны соблюдать гигиену при общении с бездомными кошками и городскими птицами, а также тщательно следить за здоровьем домашних питомцев.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:50
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