Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Ветеринарные службы Швеции выявили причину массового заражения сальмонеллезом местных кошек, считая, что инфекцию разносят мелкие птицы, которых поедают коты. С начала текущего года ветеринары Швеции зафиксировали около 1 тыс. больных сальмонеллезом кошек, чего ранее не наблюдалось в королевстве.После контакта с больными представителями семейства кошачьих около 10 детей из разных регионов страны заразились сальмонеллезом. Власти государства призывают всех гостей и жителей страны соблюдать гигиену при общении с бездомными кошками и городскими птицами, а также тщательно следить за здоровьем домашних питомцев.