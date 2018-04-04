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Ведущая Первого канала посетила закулисье шоу «Давай поженимся» в честь его 10 юбилея

Ведущая Первого канала посетила закулисье проекта «Давай поженимся», который в этом году отмечает свой 10-й юбилей. Ирина Муромцева смогла узнать главный секрет высоких рейтингов шоу.

Ведущая Первого канала посетила закулисье шоу «Давай поженимся» в честь его 10 юбилея

Ирина Муромцева, которая не так давно решила попробовать себя в роли блогера, регулярно делает ролики для своего YouTube-канала. Так, недавно ведущая побывала за кулисами проекта «Давай поженимся», пообщалась не только с ведущими, но и закадровыми сотрудниками.

Работающая над шоу команда убеждена, что высокие рейтинги «Давай поженимся» на протяжении уже 10 лет легко объясняются наличием «настоящих» героев каждого выпуска. Заявку на участие в программе может подавать любой желающий человек, а зрителю, в свою очередь, всегда интересно наблюдать за «реальными» диалогами между «реальными» людьми.



Ведущие проекта «Давай поженимся» Роза Сябитова и Лариса Гузеева не скрывают, что иногда в студии появляются люди, основной целью которых становится самопиар, но никак не поиск родственной души. Несмотря на это, знаменитости уверены, что их шоу в этом году будет отмечать 10-й юбилей с гордостью, ведь в этой студии сложилось уже много пар.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:30
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