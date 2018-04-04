Светлана Лобода показала округлившийся живот в прозрачном платье

Как ранее, Светлана Лобода появляется на публике в облегающих нарядах. Будучи беременной первым ребенком, певица полностью обнажила беременный живот, сейчас же выбрала прозрачное платье, которое прикрывает лишь интимные места певицы. Смелый образ артистка выбрала для церемонии премии «Браво!», восхитив своих поклонников.Фанаты звезды эстрады поспешили выразить свое восхищение в Сети, отметив «шикарный вид» Светланы. Многочисленные поклонники певицы назвали ее богиней, красивой мамочкой и, что беременность ей очень к лицу.