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KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в России

В России будет налажено производство премиального седана KIA Quoris новой генерации. Автомобиль будет собираться на мощностях предприятия «Автодор» в Калининграде.

KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в России


Седан KIA Quoris в России выпускается с 2013 года, за время производства с конвейера сошло более 2 000 автомобилей данной модели. Во втором полугодии текущего года на заводе «Автотор» начнут подготовку к сборке седана второй генерации. Предполагается, что новые автомобили локальной сборки появятся на российском рынке до конца нынешнего года.

KIA Quoris второй генерации разработан на одной платформе с бизнес-седаном Genesis G90. Автомобиль стал немного крупнее предшественника его габариты составляют 5120х1915х1490 мм, при колёсной базе 3 105 мм.

На внутренним рынке продажи нового KIA Quoris стартовали 3 апреля. В моторную линейку седана входят силовые агрегаты V6 3.8 GDI (315 л.с.), V8 5.0 GDI (425 л.с.) и V6 3.3 (370 л.с.). В Южной Корее стоимость автомобиля стартует от 54 900 000 вон.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:20
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