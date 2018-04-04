KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в России

Седан KIA Quoris в России выпускается с 2013 года, за время производства с конвейера сошло более 2 000 автомобилей данной модели. Во втором полугодии текущего года на заводе «Автотор» начнут подготовку к сборке седана второй генерации. Предполагается, что новые автомобили локальной сборки появятся на российском рынке до конца нынешнего года.KIA Quoris второй генерации разработан на одной платформе с бизнес-седаном Genesis G90. Автомобиль стал немного крупнее предшественника его габариты составляют 5120х1915х1490 мм, при колёсной базе 3 105 мм.На внутренним рынке продажи нового KIA Quoris стартовали 3 апреля. В моторную линейку седана входят силовые агрегаты V6 3.8 GDI (315 л.с.), V8 5.0 GDI (425 л.с.) и V6 3.3 (370 л.с.). В Южной Корее стоимость автомобиля стартует от 54 900 000 вон.