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Особая форма носа неандертальцев помогала им вдыхать больше воздуха, выявили ученые

У неандертальцев были большие, выступающие носы, чтобы согреться и увлажнить холодный, сухой воздух. К такому выводу пришли ученые, исследовав лица вымершего европейского неандертальца.

Особая форма носа неандертальцев помогала им вдыхать больше воздуха, выявили ученые


Используя трехмерные модели черепов неандертальцев, современных людей и Homo heidelbergensis (считается общим предком), международная исследовательская группа обнаружила различные дыхательные адаптации.

Компьютеризированная «жидкостная динамика» показала, что форма неандертальцев и человеческих лиц «более эффективно кондиционирует воздух», чем H. heidelbergensis, что говорит о том, что «оба развивались, чтобы лучше противостоять холодному и сухому климатам», - пишут исследователи.

Неандертальцы могли также перемещать «значительно больше» воздуха через свою носовую полость, чем Homo heidelbergensis или современные люди, возможно, в ответ на более высокие энергетические потребности для их коренастых тел и охотничьего образа жизни. Предполагалось, что неандертальцам потребовалось до 4 480 калорий в день, чтобы выжить в условиях европейской зимы. Для современного мужчины рекомендуется 2500 ежедневных калорий.

Ученые давно обсуждают причину формы лица неандертальца, которая включает большой широкий нос и выступающую верхнюю челюсть. Исследования показали, что подобные формы предполагали способность перемещать большие объемы воздуха через носовой проход, указывая на очень высокоэнергетический образ жизни неандертальцев.
Вывод, по словам команды, заключался в том, что «отличительная морфология лица неандертальцев была обусловлена, по крайней мере частично, адаптацией к холоду» - либо «обусловливать» холодный, сухой воздух, а поглощать больше кислорода.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:12
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