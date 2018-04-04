На Конюшенной площади во время ЧМ запретят продавать алкоголь в стеклянной таре

На этой территории спиртные напитки будут продаваться только на разлив. Александр Говорунов, являющийся вице-губернатором, отметил, что на данном участке будут оборудованы три дополнительных выхода. На территории сейчас могут свободно поместиться около 15 тысяч человек. Говорунов уточнил, что организаторы мероприятия и российское правительство, стараются обеспечить безопасность городских жителей и приезжих, которые посетят Санкт-Петербург ради международного спортивного мероприятия. Также рассматривался вопрос касательно возможности ограничения движения небольших судов по каналу Грибоедова.Стоит напомнить, что в 2018 году с 14 по 15 июля в одиннадцати городах РФ пройдет Чемпионат мира по футболу.