АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

На Конюшенной площади во время ЧМ запретят продавать алкоголь в стеклянной таре

В Санкт-Петербурге во время проведения ЧМ по футболу планируют запретить продавать алкогольные напитки в стеклянной таре. Меры предосторожности коснутся лишь Конюшенной площади, где будет находиться "фан-зона".

На Конюшенной площади во время ЧМ запретят продавать алкоголь в стеклянной таре

На этой территории спиртные напитки будут продаваться только на разлив. Александр Говорунов, являющийся вице-губернатором, отметил, что на данном участке будут оборудованы три дополнительных выхода. На территории сейчас могут свободно поместиться около 15 тысяч человек. Говорунов уточнил, что организаторы мероприятия и российское правительство, стараются обеспечить безопасность городских жителей и приезжих, которые посетят Санкт-Петербург ради международного спортивного мероприятия. Также рассматривался вопрос касательно возможности ограничения движения небольших судов по каналу Грибоедова.

Стоит напомнить, что в 2018 году с 14 по 15 июля в одиннадцати городах РФ пройдет Чемпионат мира по футболу.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт показал, как проходят
Анна Семенович приступает к написанию
Светлана Лобода показала округлившийся живот в
KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в
Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры
Диана Шурыгина решила заняться изучением кулинарии
Алексей Чадов показал в Instagram редкое
На Конюшенной площади во время ЧМ запретят
Владимир Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не
Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в
Поклонники пришли в восторг от преображений Алёны
Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную
Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году
Елена Малышева оправдалась по поводу своих
В системе звезды AD Льва жизнь уничтожена
В России текст «Тотального диктанта» зачитают
Майли Сайрус снялась в красочной фотосессии с
СМИ назвали имя стрелка и причины стрельбы в
Ирина Аллегрова может тратить по тысяче долларов
Учёные: Млечный Путь увеличивается каждую секунду
Викторию Боню удивил гол Криштиану Роналду
Lockheed Martin построит для NASA «тихий»
В Сети проявили интерес к автопробегу Дмитрия
Правительство России: Отходы курортов сожгут за
СМИ: Принц Филип II госпитализирован для
«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав
Кристина Орбакайте пришла на показ мод в
В Московском зоопарке белогрудые ежи очнулись от
Альфа-банк прогнозирует торможение роста зарплат
В Сети обсуждают совместный выход в свет Джигана
Просмотреть все новости