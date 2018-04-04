Альфа-банк прогнозирует торможение роста зарплат бюджетников с лета

Зарплата в госсекторе возросла только в январе на 20%., а в экономике - до 13%. В среднем же за первую декаду года зарплата выросла на 12,8%. Однако из-за этого увеличился и дефицит бюджета страны, сократился валовый прирост промышленности, а по данным конца прошлого года промышленное производство сократились на четверть.Потому, считают экономисты, подобная индексация зарплат никак не укладывается в этот план, и в краткосрочном времени рост продолжится, что заставляет внимательнее смотреть на потребление. Опасность существенно возросла и после снижение ставок кредитования, когда суммы невозвратных кредитов, в среднем, составляют более миллиона рублей по стране.