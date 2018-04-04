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Альфа-банк прогнозирует торможение роста зарплат бюджетников с лета

Рост зарплат бюджетников перед мартовскими президентскими выборами достиг 20%. Однако теперь, учитывая дефицит бюджета, эта тенденция прекратится, считают эксперты Альфа-банка.

Зарплата в госсекторе возросла только в январе на 20%., а в экономике - до 13%. В среднем же за первую декаду года зарплата выросла на 12,8%. Однако из-за этого увеличился и дефицит бюджета страны, сократился валовый прирост промышленности, а по данным конца прошлого года промышленное производство сократились на четверть.

Альфа-банк прогнозирует торможение роста зарплат бюджетников с лета


Потому, считают экономисты, подобная индексация зарплат никак не укладывается в этот план, и в краткосрочном времени рост продолжится, что заставляет внимательнее смотреть на потребление. Опасность существенно возросла и после снижение ставок кредитования, когда суммы невозвратных кредитов, в среднем, составляют более миллиона рублей по стране.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:50
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