Владимир Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не занимается ребенком и опасается за здоровье внука

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что он со своей женой и младшей дочерью, а также крестной Ольгой Орловой купили для Платона огромное количество подарков, однако передать их возможности у них нет.По рассказам Владимира Фриске, игрушек набралось столько, что ими завален третий этаж их дома. Среди подарков немало тех, что куплены были в прошлом и позапрошлом годах.Пятилетний Платон – очень одаренный мальчик, по словам дедушки. Его способности нельзя забрасывать ни в коем случае, а только постоянно развивать.Владимир Борисович также утверждает, что Дмитрий Шепелев оставил сына своим родителям, которые проживают в Беларуси. Телеведущий не занимается сыном, поскольку эфиры важнее, считает отец Жанны Фриске. Сейчас ребенку нужна усиленная подготовка к школе, а, по словам няни Платона, внимания ребенку нет и не было ни раньше, ни теперь.