Владимир Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не занимается ребенком и опасается за здоровье внука
Сын Жанны Фриске пятилетний Платон стал ключевой темой для обсуждения между отцом усопшей певицы Владимиром Фриске журналистами. Мужчина признался, что опасается всерьез за состояние здоровья внука, поскольку считает, что его отец Дмитрий Шепелев не занимается ребенком и тот отстает в развитии.
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что он со своей женой и младшей дочерью, а также крестной Ольгой Орловой купили для Платона огромное количество подарков, однако передать их возможности у них нет.
По рассказам Владимира Фриске, игрушек набралось столько, что ими завален третий этаж их дома. Среди подарков немало тех, что куплены были в прошлом и позапрошлом годах.
Пятилетний Платон – очень одаренный мальчик, по словам дедушки. Его способности нельзя забрасывать ни в коем случае, а только постоянно развивать.
Владимир Борисович также утверждает, что Дмитрий Шепелев оставил сына своим родителям, которые проживают в Беларуси. Телеведущий не занимается сыном, поскольку эфиры важнее, считает отец Жанны Фриске. Сейчас ребенку нужна усиленная подготовка к школе, а, по словам няни Платона, внимания ребенку нет и не было ни раньше, ни теперь.
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что он со своей женой и младшей дочерью, а также крестной Ольгой Орловой купили для Платона огромное количество подарков, однако передать их возможности у них нет.
По рассказам Владимира Фриске, игрушек набралось столько, что ими завален третий этаж их дома. Среди подарков немало тех, что куплены были в прошлом и позапрошлом годах.
Пятилетний Платон – очень одаренный мальчик, по словам дедушки. Его способности нельзя забрасывать ни в коем случае, а только постоянно развивать.
Владимир Борисович также утверждает, что Дмитрий Шепелев оставил сына своим родителям, которые проживают в Беларуси. Телеведущий не занимается сыном, поскольку эфиры важнее, считает отец Жанны Фриске. Сейчас ребенку нужна усиленная подготовка к школе, а, по словам няни Платона, внимания ребенку нет и не было ни раньше, ни теперь.