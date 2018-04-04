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Яна Рудковская не считает свои методы воспитания детей жестокими

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская не считает свои методы воспитания детей жестокими. Знаменитость призналась, что её родители также были довольно строгими, что и помогло ей вырасти достойным человеком.

Яна Рудковская не считает свои методы воспитания детей жестокими

Не так давно пользователи Сети массово стали обвинять Яну Рудковскую в жестокости по отношению к своим детям. Музыкальный продюсер, выслушав недовольство публики, поспешила объяснить своё поведение. Как оказалось, супруга Евгения Плющенко не считает свои методы воспитания жестокими, скорее правильными.

Рудковская убеждена, что каждый ребёнок должен понимать, что после каждого проступка обязательно последует наказание, а вот похвалу или какой-либо подарок нужно заслужить примерным поведением и собственными успехами.

Музыкальный продюсер отметила, что нередко прикрикивает на сыновей, наказывает, но только лишь «по делу».Яна Рудковская боится, что дети, растущие в довольно известной семье, пользующейся широкой популярностью, могут вырасти эгоистичными людьми, используемыми свой статус ради достижения некоторых благ.

В подтверждение того, что применяемые ею методы воспитания сыновей не являются жестокими, Яна Рудковская вспомнила и своё детство, когда её наказывали даже физически, а иногда и сажали в тёмную комнату. Ничего из этого, со слов знаменитости, не помешало ей вырасти достойным и ответственным человеком.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:01
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