Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей

Скандальным звездам телестройки нелегко найти работу в России, так как доходы от рекламы резко падают после ухода с проекта, а предложенные заработки не так хорошо оплачиваются как пребывание на «Дом-2».К примеру, бывшая девушка Венграновского устроилась в Польше, где ее никто не знает и она может работать где угодно и кем угодно.Рита Агибалова успешно строит свою жизнь на Кипре, а экс-ведущая телестройки Катя Жужа решила сменить «березки на небоскребы».Совсем скоро исчезнет из эфира первого канала Катя Сюсюренко и даже Тата Блюменкранц пытается сменить российское гражданство на американское.Бывшие домовцы устраиваются как могут. Не выдержала реальной жизни и популярная экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, переехавшая всей семьей в Турцию, где отдала старшего сына в садик и вместе с детьми изучает английский язык.Теперь поклонники телестройки гадают, приживется ли семейство Пынзарь в этой неспокойной стране.