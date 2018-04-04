Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей
Пользователи заметили, что за Периметром бывшим участникам реалити-шоу «Дом-2» приходится нелегко и потому некоторые из них стремятся устроить свою жизнь за границей.
Скандальным звездам телестройки нелегко найти работу в России, так как доходы от рекламы резко падают после ухода с проекта, а предложенные заработки не так хорошо оплачиваются как пребывание на «Дом-2».
К примеру, бывшая девушка Венграновского устроилась в Польше, где ее никто не знает и она может работать где угодно и кем угодно.
Рита Агибалова успешно строит свою жизнь на Кипре, а экс-ведущая телестройки Катя Жужа решила сменить «березки на небоскребы».
Совсем скоро исчезнет из эфира первого канала Катя Сюсюренко и даже Тата Блюменкранц пытается сменить российское гражданство на американское.
Бывшие домовцы устраиваются как могут. Не выдержала реальной жизни и популярная экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, переехавшая всей семьей в Турцию, где отдала старшего сына в садик и вместе с детьми изучает английский язык.
Теперь поклонники телестройки гадают, приживется ли семейство Пынзарь в этой неспокойной стране.
Скандальным звездам телестройки нелегко найти работу в России, так как доходы от рекламы резко падают после ухода с проекта, а предложенные заработки не так хорошо оплачиваются как пребывание на «Дом-2».
К примеру, бывшая девушка Венграновского устроилась в Польше, где ее никто не знает и она может работать где угодно и кем угодно.
Рита Агибалова успешно строит свою жизнь на Кипре, а экс-ведущая телестройки Катя Жужа решила сменить «березки на небоскребы».
Совсем скоро исчезнет из эфира первого канала Катя Сюсюренко и даже Тата Блюменкранц пытается сменить российское гражданство на американское.
Бывшие домовцы устраиваются как могут. Не выдержала реальной жизни и популярная экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, переехавшая всей семьей в Турцию, где отдала старшего сына в садик и вместе с детьми изучает английский язык.
Теперь поклонники телестройки гадают, приживется ли семейство Пынзарь в этой неспокойной стране.