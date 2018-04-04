АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей

Пользователи заметили, что за Периметром бывшим участникам реалити-шоу «Дом-2» приходится нелегко и потому некоторые из них стремятся устроить свою жизнь за границей.

Скандальным звездам телестройки нелегко найти работу в России, так как доходы от рекламы резко падают после ухода с проекта, а предложенные заработки не так хорошо оплачиваются как пребывание на «Дом-2».

Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей

К примеру, бывшая девушка Венграновского устроилась в Польше, где ее никто не знает и она может работать где угодно и кем угодно.

Рита Агибалова успешно строит свою жизнь на Кипре, а экс-ведущая телестройки Катя Жужа решила сменить «березки на небоскребы».

Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей

Совсем скоро исчезнет из эфира первого канала Катя Сюсюренко и даже Тата Блюменкранц пытается сменить российское гражданство на американское.

Бывшие домовцы устраиваются как могут. Не выдержала реальной жизни и популярная экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, переехавшая всей семьей в Турцию, где отдала старшего сына в садик и вместе с детьми изучает английский язык.

Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде удачно устроиться за границей

Теперь поклонники телестройки гадают, приживется ли семейство Пынзарь в этой неспокойной стране.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущая Первого канала посетила закулисье шоу
Lifan X70 появится в России уже 17 апреля
Особая форма носа неандертальцев помогала им
Яна Рудковская не считает свои методы воспитания
Новый Toyota RAV4 может получить семиместную
Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде
Адель поженила друзей на заднем дворе своего дома
В Сети считают, что Крид неуважительно отнёсся к
В Новосибирске выставили на продажу раритетный
В Сети обсуждают новенькую участницу группы «ВИА
Поклонники Ханны заподозрили ее в беременности
В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених
Константин Хабенский назвал социальные сети
Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник
Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине
Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников
В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего
Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на
Самый маленький хэтчбек Citroen С1 обновили и
Наталья Подольская старается не покупать сыну
BMW вывела на финальные тесты кроссовер BMW X5
Наталья Подольская остерегается проблем с лишним
Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в
Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах
IFixit разобрали новый iPad и оценили планшет на
Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей
Cougar представила обновленную игровую клавиатуру
Некоторые виды пауков научились определять погоду
Ученые определили оптимальную геометрию ветки для
Учеными определена возможность
Просмотреть все новости