В Московском зоопарке белогрудые ежи очнулись от спячки

В Московском зоопарке бурый и гималайский медведи еще не проснулись, но, что касается белогрудых ежей, то эти животные уже очнулись от спячки и вернулись к обычному ритму жизни, рассказывает Акулова.По словам гендиректора Московского зоопарка, обитают белогрудые ежи в Центральной и восточной части Европы, преимущественно на лесных опушках, берегах каналов, оврагов и окраинах полей. Оказывается, что эти зверьки не боятся селиться близ поселений человека, поэтому люди могут часто встречать белогрудых ежей на дачных участках и парках. В Московском заведении этих животных можно увидеть на экспозиции «Фауна России», а также в павильоне «Ночной мир».Ежи основную свою деятельность ведут в ночное время, поэтому у посетителей зоопарка больше шансов увидеть и понаблюдать за зверьками в «Ночном мире».По словам Акуловой, зверьки сейчас очень активны особенно – они ищут пищу, чтобы восполнить жировые запасы. Зимой животные не раз выходили из своего жилища, чтобы узнать, наступила ли весна. После зимней спячки проснулись также еноты и тушканчики.