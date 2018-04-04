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В Московском зоопарке белогрудые ежи очнулись от спячки

С наступлением весенних деньков в Московском зоопарке очнулись от спячки белогрудые ежи. Подробнее агентству городских новостей «Москва» об этом событии рассказала генеральный директор заведения Светлана Акулова.

В Московском зоопарке белогрудые ежи очнулись от спячки


В Московском зоопарке бурый и гималайский медведи еще не проснулись, но, что касается белогрудых ежей, то эти животные уже очнулись от спячки и вернулись к обычному ритму жизни, рассказывает Акулова.

По словам гендиректора Московского зоопарка, обитают белогрудые ежи в Центральной и восточной части Европы, преимущественно на лесных опушках, берегах каналов, оврагов и окраинах полей. Оказывается, что эти зверьки не боятся селиться близ поселений человека, поэтому люди могут часто встречать белогрудых ежей на дачных участках и парках. В Московском заведении этих животных можно увидеть на экспозиции «Фауна России», а также в павильоне «Ночной мир».

Ежи основную свою деятельность ведут в ночное время, поэтому у посетителей зоопарка больше шансов увидеть и понаблюдать за зверьками в «Ночном мире».

По словам Акуловой, зверьки сейчас очень активны особенно – они ищут пищу, чтобы восполнить жировые запасы. Зимой животные не раз выходили из своего жилища, чтобы узнать, наступила ли весна. После зимней спячки проснулись также еноты и тушканчики.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:00
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