Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году

Время от времени корабли пришельцев обнаруживают в непосредственной близости к МКС. Уфологи рассказали, почему инопланетяне до сих пор не вступили в контакт с жителями Земли. По мнению специалистов, представители внеземного разума собирают данные о человечестве.Уфологи уверены, что землянам не стоит бояться инопланетян. Внеземные цивилизации обладают передовыми технологиями и при желании уже давно бы уничтожили Землю. Так как до сих пор нападения на планету не произошло, значит пришельцы не склонны к агрессии. По мнению уфологов, первый контакт с инопланетянами стоит ожидать в 2033 году, к тому времени внеземной разум сможет собрать и проанализировать данные о землянах.