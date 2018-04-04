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Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году

Уфологи вычислили примерную дату первого контакта с инопланетянами. Специалисты ожидают, что после долгих наблюдений представители внеземного разума выйдут на связь с землянами в 2033 году.

Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году


Время от времени корабли пришельцев обнаруживают в непосредственной близости к МКС. Уфологи рассказали, почему инопланетяне до сих пор не вступили в контакт с жителями Земли. По мнению специалистов, представители внеземного разума собирают данные о человечестве.

Уфологи уверены, что землянам не стоит бояться инопланетян. Внеземные цивилизации обладают передовыми технологиями и при желании уже давно бы уничтожили Землю. Так как до сих пор нападения на планету не произошло, значит пришельцы не склонны к агрессии. По мнению уфологов, первый контакт с инопланетянами стоит ожидать в 2033 году, к тому времени внеземной разум сможет собрать и проанализировать данные о землянах.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:20
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