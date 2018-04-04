В системе звезды AD Льва жизнь уничтожена рентгеновским излучением

Красный карлик AD Льва расположен на удалении в 16 св.л. от Земли, Недалеко от звезды в зоне обитаемости находится планета, чья масса соответствует 45 земным. Считается, что на данном космическом теле возможно появление жизненных форм, однако в феврале 2018 года астрофизики зафиксировали крупную вспышку на Глизе 388, которая, вероятно, уничтожила озоновый слой планеты.Оставшись без защитного экрана, вся жизнь на планете должна погибнуть. Вспышка, которая не сопровождалась крупными выбросами корональной массы, несла в себе мощнейшее рентгеновское излучение. Лучи смогли бы полностью уничтожить озоновый слой, сравнимый с земным, всего за 2 года.