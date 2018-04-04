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В Сети считают, что Крид неуважительно отнёсся к творчеству Пугачёвой

Пользователи Сети считают, что Егор Крид неуважительно отнёсся к творчеству Аллы Пугачёвой. Такие разговоры появились в интернете после выхода его новой композиции «Миллион алых роз».

В Сети считают, что Крид неуважительно отнёсся к творчеству Пугачёвой

С тех пор как новая песня популярного ныне исполнителя Егора Крида появилась во всеобщем доступе, многие фолловеры тут же набросились на него с критикой, ведь считают, что таким образом он неуважительно отнёсся к творчеству Аллы Пугачёвой. Именно Примадонна стала первой, кто исполнил композицию «Миллион алых роз», чем и смогла завоевать сердца тысячей слушателей.

Певец же смело подчёркивает, что строчки из песни Пугачёвой были позаимствованы только после её полного согласия на это, потому претензий в его адрес сейчас быть не должно. Тем не менее хейтеры убеждены, что Криду удалось испортить песню, а также проявить таким образом неуважительное отношение к творчеству Примадонны.

Поклонники же исполнителя пришли в восторг от услышанного текста, пожелали своему кумиру ещё больше творческого вдохновения, а также отметили, что композиция вышла очень даже во время, ведь Егор Крид сейчас интригует всю страну своим участием в нашумевшем проекте «Холостяк».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:43
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