В Сети считают, что Крид неуважительно отнёсся к творчеству Пугачёвой

С тех пор как новая песня популярного ныне исполнителя Егора Крида появилась во всеобщем доступе, многие фолловеры тут же набросились на него с критикой, ведь считают, что таким образом он неуважительно отнёсся к творчеству Аллы Пугачёвой. Именно Примадонна стала первой, кто исполнил композицию «Миллион алых роз», чем и смогла завоевать сердца тысячей слушателей.Певец же смело подчёркивает, что строчки из песни Пугачёвой были позаимствованы только после её полного согласия на это, потому претензий в его адрес сейчас быть не должно. Тем не менее хейтеры убеждены, что Криду удалось испортить песню, а также проявить таким образом неуважительное отношение к творчеству Примадонны.Поклонники же исполнителя пришли в восторг от услышанного текста, пожелали своему кумиру ещё больше творческого вдохновения, а также отметили, что композиция вышла очень даже во время, ведь Егор Крид сейчас интригует всю страну своим участием в нашумевшем проекте «Холостяк».