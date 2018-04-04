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Учёные: Млечный Путь увеличивается каждую секунду на 500 метров

Учёные провели исследования, показавшие, что галактика Млечный Путь за одну секунду увеличивает свои размеры на 500 метров. Процесс расширения вызван образованием новых звёзд.

Учёные: Млечный Путь увеличивается каждую секунду на 500 метров


Учёные смогли больше узнать о Млечном Пути после изучения аналогичных по размеру и структуре NGC 4565 и NGC 5907. Исследование показало, что эти галактики ежесекундно увеличиваются в размерах. Согласно вычислениям, галактика Млечный Путь за один год увеличивается на 15 млрд километров, а за одну секунду на 500 метров. Процесс расширения может быть вызван образованием новых объектов на окраине галактики.

Исследование показало, что галактика Млечный Путь невероятно огромна. Учёные установили, что гибель центральной звезды системы спровоцирует увеличение размеров галактики на 5%. Однако такие изменения земляне смогут увидеть невооружённым взглядом только спустя миллиарды лет.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:40
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