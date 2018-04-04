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В России текст «Тотального диктанта» зачитают деятели российской культуры

Организаторы акции «Тотальный диктант» рассказали, что текст будут зачитывать деятели российской культуры.

Директор проекта Ольга Ребковец поведала о том, что в Красноярске желающие проверить свою гармотность будут писать под диктовку телеведущего Михаила Шаца, в Иркутске текст зачитает поэтесса Ирина Астахова, в Тюмени прочтет Виктор Щетков, участник шоу «Студия Союз». Ребковец, также добавила, что в городе-победителе диктовать будет Гузель Яхина. В Таллине текст прочтет Виктор Сухоруков.

Стоит напомнить, что «Тотальный диктант» - это акция, которая ежегодно проходит для всех желающих в форме добровольного диктанта. Первый такой "Тотальный диктант" состоялся в Новосибирске в 2004 году. В этом году «Тотальный диктант» запланирован на 14 апреля. Тестовым заданием для проверки грамотности будет роман «Дети мои» Гузели Яхиной. В текущем году столицей диктанта станет Владивосток.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:00
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