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В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Уже недолго осталось до старта нового телешоу с Ольгой Бузовой в главной роли, которая будет выбирать себе жениха, по аналогии с программой «Холостяк».

Хотя авторы проекта заверяют, что шоу с Бузовой будет отличаться от шоу с Егором Кридом, но подробности пока остаются за кадром. А пользователи решили представить себе будущего избранника «великой Бузовой».

В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Первым на ум приходит Джереми Микс, который вполне может сбежать от своей невесты – дочки владельца TopShop к самостоятельной Ольге, да и внешне «наша» лучше заморской.

В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Также не исключают рядом с Бузовой и 28-летнего Евгения Макеева, который похож внешне на Тарасова и к тому же спортсмен.

В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Неожиданно в этом списке оказался Дмитрий Хрусталев, который так же лыс, как и первая любовь Бузовой, у него прекрасно чувством юмора и он дружит в Иваном Ургантом.

В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Не стоит сбрасывать со счетов волейболиста Александра Волкова, которого недавно засекли рядом с Бузовой в ночном клубе.

В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Некоторые не исключают, что спортсмен решил пройти кастинг вне очереди.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15
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