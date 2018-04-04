В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених Ольги Бузовой

Хотя авторы проекта заверяют, что шоу с Бузовой будет отличаться от шоу с Егором Кридом, но подробности пока остаются за кадром. А пользователи решили представить себе будущего избранника «великой Бузовой».Первым на ум приходит Джереми Микс, который вполне может сбежать от своей невесты – дочки владельца TopShop к самостоятельной Ольге, да и внешне «наша» лучше заморской.Также не исключают рядом с Бузовой и 28-летнего Евгения Макеева, который похож внешне на Тарасова и к тому же спортсмен.Неожиданно в этом списке оказался Дмитрий Хрусталев, который так же лыс, как и первая любовь Бузовой, у него прекрасно чувством юмора и он дружит в Иваном Ургантом.Не стоит сбрасывать со счетов волейболиста Александра Волкова, которого недавно засекли рядом с Бузовой в ночном клубе.Некоторые не исключают, что спортсмен решил пройти кастинг вне очереди.