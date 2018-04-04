СМИ назвали имя стрелка и причины стрельбы в офисе Youtube

Полиция Сан-Бруно проводит расследование стрельбы в офисе Youtube. По предварительным данным СМИ, женщина открыла огонь по сотрудникам видеохостинга из-за бытового конфликта со своим возлюбленным.Согласно сообщению СМИ, полиция разрабатывает версию с бытовым конфликтом. В середине рабочего дня в офисе Youtube в Сан-Бруно ворвалась вооружённая женщина. Очевидцы сообщают, что вначале она сделала два выстрела, а через некоторый промежуток времени раздалось десять выстрелов.Пострадавшими от стрельбы в офисе Youtube стали три сотрудника. Все они госпитализированы в медучреждение в Сан-Франциско, сейчас врачи борются за жизни двух человек, состояние ещё одной пострадавшей расценивается как стабильное. Полиция опознала женщину, устроившую стрельбу. Ею оказалась Насим Агдам, она выстрелила в себя. По предварительной версии женщина стреляла в знакомых ей людей. Причиной тому мог стать бытовой конфликт с возлюбленным из-за насилия в семье.