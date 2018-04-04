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Lockheed Martin построит для NASA «тихий» сверхзвуковой самолет

NASA подписало контракт с американской частной космической корпорацией Lockheed Martin на конструирование сверхзвукового самолета, который снижает шум от преодоления звукового барьера. Таким образом, новые самолеты смогут летать и над сушей.

Lockheed Martin построит для NASA «тихий» сверхзвуковой самолет


Тестирование нового агрегата запланировано на 2021 год, когда летательный аппарат запустят со скоростью в 1,4 Маха, в том числе и над жилыми массивами. Впоследствии жителей районов, где пролетал "тихий" самолет, должны опросить на предмет шума, издаваемого машиной. Основная цель NASA - собрать достаточно данных для правительства США, которое должно скорректировать имеющиеся законы относительно полетов сверхзвуковых самолетов над жилыми территориями.

В настоящий момент над американской сушей запрещены пролеты сверхзвуковых самолетов по причине чрезмерной громкости прохода звукового барьера. Однако удлиненный нос нового самолета должен решить проблему.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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