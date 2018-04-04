Lockheed Martin построит для NASA «тихий» сверхзвуковой самолет

Тестирование нового агрегата запланировано на 2021 год, когда летательный аппарат запустят со скоростью в 1,4 Маха, в том числе и над жилыми массивами. Впоследствии жителей районов, где пролетал "тихий" самолет, должны опросить на предмет шума, издаваемого машиной. Основная цель NASA - собрать достаточно данных для правительства США, которое должно скорректировать имеющиеся законы относительно полетов сверхзвуковых самолетов над жилыми территориями.В настоящий момент над американской сушей запрещены пролеты сверхзвуковых самолетов по причине чрезмерной громкости прохода звукового барьера. Однако удлиненный нос нового самолета должен решить проблему.