СМИ: Принц Филип II госпитализирован для планового оперативного вмешательства
Мужа Британской королевы Елизаветы II принца Филипа госпитализировали. Как отмечает агентство Press Association, Герцог Эдинбургский находится на госпитализации и ожидает операцию на бедре. По данным СМИ, его доставили в одну из клиник Лондона.
96-летнему принцу Филипу, мужу британской королевы Елизаветы, на днях предстоит перенести плановое оперативное вмешательство на бедре. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принца Филипа доставили в больницу короля Эдуарда VII в столице Великобритании.
Замуж за Филипа Елизавета II вышла в 1947 году. Он является старейшим принцем-консортом в британской истории.
96-летнему принцу Филипу, мужу британской королевы Елизаветы, на днях предстоит перенести плановое оперативное вмешательство на бедре. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принца Филипа доставили в больницу короля Эдуарда VII в столице Великобритании.
Замуж за Филипа Елизавета II вышла в 1947 году. Он является старейшим принцем-консортом в британской истории.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:10