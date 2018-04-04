СМИ: Принц Филип II госпитализирован для планового оперативного вмешательства

96-летнему принцу Филипу, мужу британской королевы Елизаветы, на днях предстоит перенести плановое оперативное вмешательство на бедре. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принца Филипа доставили в больницу короля Эдуарда VII в столице Великобритании.Замуж за Филипа Елизавета II вышла в 1947 году. Он является старейшим принцем-консортом в британской истории.