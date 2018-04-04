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Константин Хабенский назвал социальные сети пустой тратой времени

Актёр Константин Хабенский считает социальные сети пустой тратой времени. Именно поэтому любимец публики без капли сожаления удалил все свои существующие аккаунты.

Константин Хабенский назвал социальные сети пустой тратой времени

Константин Хабенский высказал своё мнение не только о социальных сетях, но также и о времяпрепровождении на просторах интернета в целом. Оказалось, что для любимого многими актёра подобное является лишь пустой тратой бесценного времени, которого порой не хватает даже на самые важные дела. Одной из главных причин, почему он смело удалил все свои аккаунты в Сети, стало отсутствие необходимости контролировать то, что думают о нём другие.

Хабенский также подчеркнул, что ведение странички в социальных сетях предполагает обнародование некоторых моментов жизни, а также демонстрацию фотографий, а в своё личное пространство актёр предпочитает пускать только «избранных» людей, но никак не всех подряд.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
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