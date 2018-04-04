Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине Загитовой судьбу Липницкой

Чемпионат мира в Милане закончился для спортсменки всего лишь пятым местом, так как 15-летняя фигуристка упала три раза в произвольной программе.Будущее Алины Загитовой попыталась «нарисовать» нумеролог Клара Кузденбаева, которая опиралась на дату рождения девушки – 18 мая 2002 года.Женщина отметила, что цифры говорят о трудолюбии, уме и аналитических способностях Алины, которая к тому же добрая и харизматичная., - рассказывает Клара.Но, несмотря на целеустремленный и боевой характер, Алина трусиха, по словам нумеролога и часто сомневается в себе. Поражение в Милане обусловлено периодом спада, но после дня рождения у девушки начнется светлая полоса, которая впрочем в 19 лет закончится.Кузденбаева пророчит Загитовой судьбу Юли Липницкой, которая отлично показала себя на Олимпиаде-2014, но после блестящей победы вынуждена была покинуть спорт в юном возрасте.