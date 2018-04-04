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Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине Загитовой судьбу Липницкой

На Олимпиаде 2018 года фигуристка Алина Загитова завоевала золото, но сегодня ей приходится не сладко.

Чемпионат мира в Милане закончился для спортсменки всего лишь пятым местом, так как 15-летняя фигуристка упала три раза в произвольной программе.

Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине Загитовой судьбу Липницкой

Будущее Алины Загитовой попыталась «нарисовать» нумеролог Клара Кузденбаева, которая опиралась на дату рождения девушки – 18 мая 2002 года.

Женщина отметила, что цифры говорят о трудолюбии, уме и аналитических способностях Алины, которая к тому же добрая и харизматичная.

«Она заставляет людей тянуться к себе. Она первой спешит на помощь, всегда окажет нуждающемуся человеку поддержку. В ее программе присутствуют две восьмерки, это значит, что Зариповой всегда везет, она удачливый человек. Но в быту она нетерпелива, с ней тяжело подолгу находиться рядом – Алина нетерпелива и часто горячится по пустякам», - рассказывает Клара.

Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине Загитовой судьбу Липницкой

Но, несмотря на целеустремленный и боевой характер, Алина трусиха, по словам нумеролога и часто сомневается в себе. Поражение в Милане обусловлено периодом спада, но после дня рождения у девушки начнется светлая полоса, которая впрочем в 19 лет закончится.

Кузденбаева пророчит Загитовой судьбу Юли Липницкой, которая отлично показала себя на Олимпиаде-2014, но после блестящей победы вынуждена была покинуть спорт в юном возрасте.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48
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