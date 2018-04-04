Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине Загитовой судьбу Липницкой
На Олимпиаде 2018 года фигуристка Алина Загитова завоевала золото, но сегодня ей приходится не сладко.
Чемпионат мира в Милане закончился для спортсменки всего лишь пятым местом, так как 15-летняя фигуристка упала три раза в произвольной программе.
Будущее Алины Загитовой попыталась «нарисовать» нумеролог Клара Кузденбаева, которая опиралась на дату рождения девушки – 18 мая 2002 года.
Женщина отметила, что цифры говорят о трудолюбии, уме и аналитических способностях Алины, которая к тому же добрая и харизматичная.
«Она заставляет людей тянуться к себе. Она первой спешит на помощь, всегда окажет нуждающемуся человеку поддержку. В ее программе присутствуют две восьмерки, это значит, что Зариповой всегда везет, она удачливый человек. Но в быту она нетерпелива, с ней тяжело подолгу находиться рядом – Алина нетерпелива и часто горячится по пустякам», - рассказывает Клара.
Но, несмотря на целеустремленный и боевой характер, Алина трусиха, по словам нумеролога и часто сомневается в себе. Поражение в Милане обусловлено периодом спада, но после дня рождения у девушки начнется светлая полоса, которая впрочем в 19 лет закончится.
Кузденбаева пророчит Загитовой судьбу Юли Липницкой, которая отлично показала себя на Олимпиаде-2014, но после блестящей победы вынуждена была покинуть спорт в юном возрасте.
Чемпионат мира в Милане закончился для спортсменки всего лишь пятым местом, так как 15-летняя фигуристка упала три раза в произвольной программе.
Будущее Алины Загитовой попыталась «нарисовать» нумеролог Клара Кузденбаева, которая опиралась на дату рождения девушки – 18 мая 2002 года.
Женщина отметила, что цифры говорят о трудолюбии, уме и аналитических способностях Алины, которая к тому же добрая и харизматичная.
«Она заставляет людей тянуться к себе. Она первой спешит на помощь, всегда окажет нуждающемуся человеку поддержку. В ее программе присутствуют две восьмерки, это значит, что Зариповой всегда везет, она удачливый человек. Но в быту она нетерпелива, с ней тяжело подолгу находиться рядом – Алина нетерпелива и часто горячится по пустякам», - рассказывает Клара.
Но, несмотря на целеустремленный и боевой характер, Алина трусиха, по словам нумеролога и часто сомневается в себе. Поражение в Милане обусловлено периодом спада, но после дня рождения у девушки начнется светлая полоса, которая впрочем в 19 лет закончится.
Кузденбаева пророчит Загитовой судьбу Юли Липницкой, которая отлично показала себя на Олимпиаде-2014, но после блестящей победы вынуждена была покинуть спорт в юном возрасте.