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В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего Дмитрия Харатьяна

Поклонники активно обсуждают в Сети внешность внезапно помолодевшего Дмитрия Харатьяна. На новой фотографии, опубликованной в Instagram Игоря Николаева, «гардемарин» выглядит даже лучше, чем некоторое время назад.

В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего Дмитрия Харатьяна

Новый снимок известного и полюбившегося многим «гардемарина» Дмитрия Харатьяна появился недавно в Instagram-профиле его друга и композитора Игоря Николаева. На кадре товарищи запечатлены сидящими рядом с гитарой в руках. Фолловеры тут же обратили внимание на то, насколько помолодел 58-летний актёр. Многие оказались просто шокированы положительными изменениями в его внешности, ведь совсем недавно снимки знаменитости говорили о том, что он не совсем хорошо себя чувствует.

Подписчики Instagram-аккаунта Игоря Николаева поблагодарили его за свежее фото, а также стали писать под публикацией восторженные комментарии о внешнем виде помолодевшего Дмитрия Харатьяна.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:45
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