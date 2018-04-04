В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего Дмитрия Харатьяна

Новый снимок известного и полюбившегося многим «гардемарина» Дмитрия Харатьяна появился недавно в Instagram-профиле его друга и композитора Игоря Николаева. На кадре товарищи запечатлены сидящими рядом с гитарой в руках. Фолловеры тут же обратили внимание на то, насколько помолодел 58-летний актёр. Многие оказались просто шокированы положительными изменениями в его внешности, ведь совсем недавно снимки знаменитости говорили о том, что он не совсем хорошо себя чувствует.Подписчики Instagram-аккаунта Игоря Николаева поблагодарили его за свежее фото, а также стали писать под публикацией восторженные комментарии о внешнем виде помолодевшего Дмитрия Харатьяна.