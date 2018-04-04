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Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на «Дом-2» Ольга Орлова

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» нередко обсуждают, кто из ведущих телестройки наиболее влиятельный.

Точки над «і» решила расставить Катя Жужа, которая объяснила, что правила на проекте изменились в лучшую для ведущих сторону только после появления Ольги Орловой.

Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на «Дом-2» Ольга Орлова

Напомним, что Кате тоже довелось поработать ведущей и она рассказала, что после появления на Сейшелах Орловой, ведущей выделили роскошный дом. После этого виллу позволили занимать и другим ведущим.

Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на «Дом-2» Ольга Орлова

Таким образом, многие фанаты реалити-шоу поняли, что бывшая жена Карманова имеет вес на телестройке и на фоне этого упреки Бородиной в адрес Жужи выглядят нелепыми и смешными.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:33
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