Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на «Дом-2» Ольга Орлова

Точки над «і» решила расставить Катя Жужа, которая объяснила, что правила на проекте изменились в лучшую для ведущих сторону только после появления Ольги Орловой.Напомним, что Кате тоже довелось поработать ведущей и она рассказала, что после появления на Сейшелах Орловой, ведущей выделили роскошный дом. После этого виллу позволили занимать и другим ведущим.Таким образом, многие фанаты реалити-шоу поняли, что бывшая жена Карманова имеет вес на телестройке и на фоне этого упреки Бородиной в адрес Жужи выглядят нелепыми и смешными.