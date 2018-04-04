Правительство России: Отходы курортов сожгут за счет бюджета страны

Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве двух мусоросжигательных электростанций. Каждая из них сможет производить более полусотни мегаватт электричества со средней мощностью переработки в 1000-1200м3 отходов за год. Также подобное предприятие планируется выстроить на Тамани в ближайшей перспективе. По утверждению чиновников, это будут самые мощные станции в стране, которые переработают весь мусор южного региона; причем весь мусор с Крымского полуострова будет перевезен на территорию Краснодарского края для уничтожения.В Сочи мощность станции достигнет почти полумиллиона тонн за год. Андрей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края сказал, что выброс в атмосферу электростанции будет равен нолю и что ее мощности хватит на энергоснабжение более сотни многоквартирных домов. По его словам, так будут решены все проблемы утилизации мусора уже через 5-6 лет.