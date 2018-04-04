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Правительство России: Отходы курортов сожгут за счет бюджета страны

Компания «РТ-Инвест»из группы «Ростеха», затратит в Сочи на строительство мусоросжигающей электростанции более 23 млрд рублей. Как говорят специалисты отрасли, из-за санкций, такое дорогостоящее предприятие невозможно построить в Крыму, так как запрещен ввоз и установка новейшего западного оборудования.

Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве двух мусоросжигательных электростанций. Каждая из них сможет производить более полусотни мегаватт электричества со средней мощностью переработки в 1000-1200м3 отходов за год. Также подобное предприятие планируется выстроить на Тамани в ближайшей перспективе. По утверждению чиновников, это будут самые мощные станции в стране, которые переработают весь мусор южного региона; причем весь мусор с Крымского полуострова будет перевезен на территорию Краснодарского края для уничтожения.

Правительство России: Отходы курортов сожгут за счет бюджета страны


В Сочи мощность станции достигнет почти полумиллиона тонн за год. Андрей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края сказал, что выброс в атмосферу электростанции будет равен нолю и что ее мощности хватит на энергоснабжение более сотни многоквартирных домов. По его словам, так будут решены все проблемы утилизации мусора уже через 5-6 лет.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:20
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