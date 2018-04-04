Наталья Подольская старается не покупать сыну слишком дорогие вещи

Наталья Подольская никогда не скрывала своей любви к хорошим нарядам. Знаменитость раз за разом приятно радует поклонников модными платьями на концертах и других мероприятиях. Как оказалось, брендовые вещи она надевает в основном для светских выходов, а вот в повседневной жизни предпочитает носить обычную одежду.Также супруга Владимира Преснякова старается лишний раз не покупать для своего сына Артемия слишком дорогие вещи. Певица уверена, что трёхлетнему мальчику не нужны брендовые штаны или куртки, ведь ребёнку в таком возрасте куда важнее чувствовать любовь и внимание родителей, а не цену его наряда.К тому же, отмечает Подольская, дети быстро растут, после чего даже самые дорогие наряды остаются просто пролёживать на полке. Певице повезло с подругами, которые родили своих детей вскоре после неё, ведь теперь она может передаривать им те вещи, которые уже давно малы на Артемия.Звезда призналась, что иногда желание побаловать своего ребёнка новой покупкой всё же берёт верх над здравым смыслом, а потому дорогие вещи в гардеробе трёхлетнего сына Преснякова и подольской всё же встречаются.