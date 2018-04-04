Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает сегодня 90-летний юбилей

От лица всей группы театра, в котором актриса служит уже 60 лет, Соломин пожелал Быстрицкой бодрости духа, здоровья и всего самого хорошего. Он отметил, что Элина – великолепная актриса, всегда исполняющая роли жадно, много, вдохновенно, создавая яркие образы в пьесах Чехова, Островского, Горького, Грибоедова, Лермонтова. Творческие достижения артистки отмечены множеством наград. Однако самая главная награда – непреходящая зрительская любовь, которая сопутствовала ей на всем ее жизненном пути.Коллеги Элины Быстрицкой хотели отметить торжество праздничным вечером, но актриса отказалась от пышного празднования. В планах артистки направить все свои силы на подготовку концерта «Будем жить», проведение которого запланировано на 6 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца. Главным праздником Быстрицкая считает для себя День победы. Свой день рождения актриса хочет провести в компании близких, потому уедет за город.Родилась Элина Быстрицкая 4 апреля в Киеве, в семье медиков. В военные годы она окончила курсы медсестер, потом работала в госпитале. Артистка также имеет награду – орден Отечественной войны II степени.Широкую известность Быстрицкая получила, исполнив роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Герасимова (1957-1958). На службу в Малый театр будущая актриса поступила в 1958 году.