Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает сегодня 90-летний юбилей
Элине Быстрицкой, народной артистке СССР сегодня исполняется 90 лет. Одним из первых поздравить юбиляршу поспешил Юрий Соломин, художественный руководитель Государственного академического Малого театра, сообщает ТАСС.
От лица всей группы театра, в котором актриса служит уже 60 лет, Соломин пожелал Быстрицкой бодрости духа, здоровья и всего самого хорошего. Он отметил, что Элина – великолепная актриса, всегда исполняющая роли жадно, много, вдохновенно, создавая яркие образы в пьесах Чехова, Островского, Горького, Грибоедова, Лермонтова. Творческие достижения артистки отмечены множеством наград. Однако самая главная награда – непреходящая зрительская любовь, которая сопутствовала ей на всем ее жизненном пути.
Коллеги Элины Быстрицкой хотели отметить торжество праздничным вечером, но актриса отказалась от пышного празднования. В планах артистки направить все свои силы на подготовку концерта «Будем жить», проведение которого запланировано на 6 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца. Главным праздником Быстрицкая считает для себя День победы. Свой день рождения актриса хочет провести в компании близких, потому уедет за город.
Родилась Элина Быстрицкая 4 апреля в Киеве, в семье медиков. В военные годы она окончила курсы медсестер, потом работала в госпитале. Артистка также имеет награду – орден Отечественной войны II степени.
Широкую известность Быстрицкая получила, исполнив роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Герасимова (1957-1958). На службу в Малый театр будущая актриса поступила в 1958 году.
От лица всей группы театра, в котором актриса служит уже 60 лет, Соломин пожелал Быстрицкой бодрости духа, здоровья и всего самого хорошего. Он отметил, что Элина – великолепная актриса, всегда исполняющая роли жадно, много, вдохновенно, создавая яркие образы в пьесах Чехова, Островского, Горького, Грибоедова, Лермонтова. Творческие достижения артистки отмечены множеством наград. Однако самая главная награда – непреходящая зрительская любовь, которая сопутствовала ей на всем ее жизненном пути.
Коллеги Элины Быстрицкой хотели отметить торжество праздничным вечером, но актриса отказалась от пышного празднования. В планах артистки направить все свои силы на подготовку концерта «Будем жить», проведение которого запланировано на 6 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца. Главным праздником Быстрицкая считает для себя День победы. Свой день рождения актриса хочет провести в компании близких, потому уедет за город.
Родилась Элина Быстрицкая 4 апреля в Киеве, в семье медиков. В военные годы она окончила курсы медсестер, потом работала в госпитале. Артистка также имеет награду – орден Отечественной войны II степени.
Широкую известность Быстрицкая получила, исполнив роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Герасимова (1957-1958). На службу в Малый театр будущая актриса поступила в 1958 году.