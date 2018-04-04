Наталья Подольская остерегается проблем с лишним весом

Многие зрители часто восхищаются стройностью и замечательной формой Натальи Подольской, которая три года назад сумела в достаточно сжатые сроки восстановиться после родов. Сейчас её общему с Владимиром Пресняковым сыну Артемию уже три года, но о втором ребёнке пара пока не задумывается, посвящая себя работе и воспитанию первого мальчика.Подольская не скрывает того, что для неё красота и ухоженный внешний вид всегда стоят на первом месте, ведь постоянно находясь под прицелами камер она просто обязана выглядеть безупречно. Для певицы важно не только соблюдать режим питания и своеобразный распорядок дня, но также и добиваться здорового вида кожи и волос.Супруга Владимира Преснякова, говоря о современной моде на размеры plus-size, приходит в ужас, считая, что полнота идёт не каждой женщине, а зачастую и вовсе свидетельствует о наличии определённых проблем со здоровьем, поэтому с лишним весом должен бороться каждый.