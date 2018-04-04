Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля
Сегодня появились сведения, что новый смартфон LG G7 ThinQ будет официально представлен публике уже в апреле нынешнего года. Некоторые источники сообщают, что новинка серьезно удивит наличием современных опций.
Напомним, представители компании ранее озвучили переход к более уникальным названиям для новых моделей. Что касается приставки ThinQ у предстоящей новинки, то это свидетельствует о том, что здесь представлены опции, которые выражены в некотором внедрении искусственного интеллекта. Некоторые аналитики прогнозируют, что разработчики в LG G7 ThinQ начнут постепенно внедрение ИИ для новых устройств. Благодаря использованию Vision AI в новом смартфоне пользование камерой станет еще более комфортным, тем самым автоматически подбирая нужные параметры к съемке.
Уже совсем скором потенциальные покупатели смогут получить более подробные данные о том, какой окажется данная новинка и насколько удачной она стала на фоне предшествующей модификации. Примечательно, первые продажи нового смартфона могут начаться уже к маю текущего года, тогда как ориентировочный ценник на базовую модификацию составит около 900 долларов, а более улучшенные версии обойдутся еще дороже.
Напомним, представители компании ранее озвучили переход к более уникальным названиям для новых моделей. Что касается приставки ThinQ у предстоящей новинки, то это свидетельствует о том, что здесь представлены опции, которые выражены в некотором внедрении искусственного интеллекта. Некоторые аналитики прогнозируют, что разработчики в LG G7 ThinQ начнут постепенно внедрение ИИ для новых устройств. Благодаря использованию Vision AI в новом смартфоне пользование камерой станет еще более комфортным, тем самым автоматически подбирая нужные параметры к съемке.
Уже совсем скором потенциальные покупатели смогут получить более подробные данные о том, какой окажется данная новинка и насколько удачной она стала на фоне предшествующей модификации. Примечательно, первые продажи нового смартфона могут начаться уже к маю текущего года, тогда как ориентировочный ценник на базовую модификацию составит около 900 долларов, а более улучшенные версии обойдутся еще дороже.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 09:00