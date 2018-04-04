АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля‍

Сегодня появились сведения, что новый смартфон LG G7 ThinQ будет официально представлен публике уже в апреле нынешнего года. Некоторые источники сообщают, что новинка серьезно удивит наличием современных опций.

Напомним, представители компании ранее озвучили переход к более уникальным названиям для новых моделей. Что касается приставки ThinQ у предстоящей новинки, то это свидетельствует о том, что здесь представлены опции, которые выражены в некотором внедрении искусственного интеллекта. Некоторые аналитики прогнозируют, что разработчики в LG G7 ThinQ начнут постепенно внедрение ИИ для новых устройств. Благодаря использованию Vision AI в новом смартфоне пользование камерой станет еще более комфортным, тем самым автоматически подбирая нужные параметры к съемке.

Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля&#8205;


Уже совсем скором потенциальные покупатели смогут получить более подробные данные о том, какой окажется данная новинка и насколько удачной она стала на фоне предшествующей модификации. Примечательно, первые продажи нового смартфона могут начаться уже к маю текущего года, тогда как ориентировочный ценник на базовую модификацию составит около 900 долларов, а более улучшенные версии обойдутся еще дороже.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник
Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине
Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников
В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего
Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на
Самый маленький хэтчбек Citroen С1 обновили и
Наталья Подольская старается не покупать сыну
BMW вывела на финальные тесты кроссовер BMW X5
Наталья Подольская остерегается проблем с лишним
Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в
Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах
IFixit разобрали новый iPad и оценили планшет на
Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей
Cougar представила обновленную игровую клавиатуру
Некоторые виды пауков научились определять погоду
Ученые определили оптимальную геометрию ветки для
Учеными определена возможность
Полупроводник стал основой для разработки
Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет
Intel представила разработку первого мобильного
Разработчики OUKITEL испытали аккумулятор
Google внедряет активные меры по запрету
Искусственный интеллект угрожает полностью
Учёные: Генетика ребёнка меняется из-за
Исследователи: Тяга к еде и голод заставляет
Викторию Бекхэм заметили с дочерью Харпер в
Samsung Electronics представила игровой ноутбук
Ким Кардашьян привела в восторг публику своей
Дженнифер Лопес пошла на ужин со своим кавалером
Xiaomi представила зарядное устройство с
Просмотреть все новости