Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля‍

Напомним, представители компании ранее озвучили переход к более уникальным названиям для новых моделей. Что касается приставки ThinQ у предстоящей новинки, то это свидетельствует о том, что здесь представлены опции, которые выражены в некотором внедрении искусственного интеллекта. Некоторые аналитики прогнозируют, что разработчики в LG G7 ThinQ начнут постепенно внедрение ИИ для новых устройств. Благодаря использованию Vision AI в новом смартфоне пользование камерой станет еще более комфортным, тем самым автоматически подбирая нужные параметры к съемке.Уже совсем скором потенциальные покупатели смогут получить более подробные данные о том, какой окажется данная новинка и насколько удачной она стала на фоне предшествующей модификации. Примечательно, первые продажи нового смартфона могут начаться уже к маю текущего года, тогда как ориентировочный ценник на базовую модификацию составит около 900 долларов, а более улучшенные версии обойдутся еще дороже.