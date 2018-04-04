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Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей удачу

Известная исполнительница Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей только удачу. Девушка уже давно заметила, что именно с этими цифрами связаны самые положительные моменты её жизни.

Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей удачу

Юлия Самойлова, несмотря на свою сдержанность и немногословность, верит в приметы. Убеждения певицы несколько расходятся с мнением большей части населения, ведь она верит в удачу, которую приносит магическое и жуткое для многих число 13. Оказалось, что положительное отношение к этой цифре вызвано рядом событий, произошедших с Самойловой в детстве и в университете.

Как призналась сама певица, будучи ещё маленькой девочкой, она нередко следила за часами в обед, ведь хотела застать на циферблате именно время 13:13, веря, что теперь весь день ей будет сопутствовать только удача. Число 13 сопровождало Юлию Самойлову даже в университете, где на экзаменах она чаще всего тянула билет именно под этим номером.

Ещё одним важным событием, связанным с мистическим числом и его положительным влиянием на жизнь знаменитости, та считает своё выступление на сцене конкурса «Фактор А» в 2013 году, после которого у Юлии Самойловой появились возможности развивать себя, как певицу.

Исполнительница уверена, что у каждого человека есть своё собственное счастливое число, и это не обязательно 13. С её слов, чтобы определить цифру, приносящую удачу, нужно просто иногда повнимательней относиться к событиям из жизни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:41
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