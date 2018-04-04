IFixit разобрали новый iPad и оценили планшет на 2 балла из 10‍

Как выяснилось, осуществить ремонт iPad 2018 станет несколько доступнее, чем предыдущая модель, тогда как здесь отсутствует ламинированная поверхность на экране. Однако при необходимости изъять экране есть некоторые трудности, с которыми могут справиться только профессионалы. Что касается более производительных частей планшета, то здесь использовали процессор A10 Fusion, который ранее уже использовался в моделях смартфонов iPhone 7 и 7 Plus. Объем оперативной памяти новинки составляет 2 гигабайта.Эксперты сходятся во мнении, что представленная новинка является частичным обновлением предшествующей модификации, которая практически ничем не отличается. Несмотря на то, что первоначальные слухи и дальнейшие детали об американском планшете давали основания полагать, что новинка окажется весьма привлекательной, однако реальные параметры не так высоки, как предполагали многие аналитики. В связи с этим, экспертами iFixit была поставлена оценка 2 из 10, не видя аргументов для более высокого балла для нового планшета.