Адель поженила друзей на заднем дворе своего дома

Торжественная церемония бракосочетания прошла в доме Адель, на заднем дворе. По сообщению от британского издания Daily Mail, подтверждение о свадьбе появилось через несколько часов в аккаунте певицы в Instagram.Под своей публикацией певица написала о том, что поженила своих лучших друзей в январе текущего года. Теперь секрет раскрыт. Торжественная церемония для Адель стала также поводом нарядиться, о чем она напомнила своим фанатам.