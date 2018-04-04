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Адель поженила друзей на заднем дворе своего дома

Юморист Алан Карр в эфире программы This Morning рассказал, что их с Полом Дрейтоном свадьбу в начале текущего года провела певица Адель на заднем дворе своего дома.

Адель поженила друзей на заднем дворе своего дома


Торжественная церемония бракосочетания прошла в доме Адель, на заднем дворе. По сообщению от британского издания Daily Mail, подтверждение о свадьбе появилось через несколько часов в аккаунте певицы в Instagram.

Под своей публикацией певица написала о том, что поженила своих лучших друзей в январе текущего года. Теперь секрет раскрыт. Торжественная церемония для Адель стала также поводом нарядиться, о чем она напомнила своим фанатам.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:45
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