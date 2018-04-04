В Новосибирске выставили на продажу раритетный ГАЗ-12 ЗИМ за 20 млн рублей

В подкапотном пространстве автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ Custom, выставленного на продажу, установлен двигатель VQ-230 от Nissan ёмкостью 3,0 литра производительностью 180 лошадиных сил. Агрегат комплектуется автоматической трансмиссией и заднеприводной системой.Уникальный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom находится в рабочем состоянии и имеет надёжную и прочную конструкцию. Отмечается, что задний мост у машины установлен от спорткара Chevrolet Camaro. В объявлении о продаже отмечается, что на создание данной модели было потрачено более 5 лет. Машина поставлена на кованые 17-дюймовые диски с эксклюзивной гравировкой.Автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom имеет легальный ПТС, так как все новшества были задокументированы.