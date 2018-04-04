В Новосибирске выставили на продажу раритетный ГАЗ-12 ЗИМ за 20 млн рублей
Накануне на портале «Авто.ру» было опубликовано объявление о продаже автомобиля построенного на архитектуре удлинённого седана ГАЗ-12 ЗИМ Custom. Продавец за автомобиль с пробегом 1 000 км и с мотором от Nissan хочет выручить 19 999 000 рублей.
В подкапотном пространстве автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ Custom, выставленного на продажу, установлен двигатель VQ-230 от Nissan ёмкостью 3,0 литра производительностью 180 лошадиных сил. Агрегат комплектуется автоматической трансмиссией и заднеприводной системой.
Уникальный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom находится в рабочем состоянии и имеет надёжную и прочную конструкцию. Отмечается, что задний мост у машины установлен от спорткара Chevrolet Camaro. В объявлении о продаже отмечается, что на создание данной модели было потрачено более 5 лет. Машина поставлена на кованые 17-дюймовые диски с эксклюзивной гравировкой.
Автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom имеет легальный ПТС, так как все новшества были задокументированы.
В подкапотном пространстве автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ Custom, выставленного на продажу, установлен двигатель VQ-230 от Nissan ёмкостью 3,0 литра производительностью 180 лошадиных сил. Агрегат комплектуется автоматической трансмиссией и заднеприводной системой.
Уникальный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom находится в рабочем состоянии и имеет надёжную и прочную конструкцию. Отмечается, что задний мост у машины установлен от спорткара Chevrolet Camaro. В объявлении о продаже отмечается, что на создание данной модели было потрачено более 5 лет. Машина поставлена на кованые 17-дюймовые диски с эксклюзивной гравировкой.
Автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ Custom имеет легальный ПТС, так как все новшества были задокументированы.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30