Поклонники Ханны заподозрили ее в беременности

Что касается самой певицы, то она слухи о своей беременности никак не прокомментировала. Однако подписчики в сети Instagram уверена, что звезда пока что старается тщательно скрыть от посторонних глаз свое интересное положение. Поэтому Ханна слегка изменила стиль, выбрав более просторную одежду. Поклонники в своих комментариях пожелали певице легких родов, а также семейного благополучия с избранником.Недавно в своем микроблоге Ханна разместила фотоснимок со своим супругом, заявив, что уже вторую обложку за последнее время снимает вместе с ним. Девушка обожает, когда они работают совместно. Супругом певицы является Павел Курьянов, исполняющий обязанности генерального директора группы компаний Black Star.