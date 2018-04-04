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Поклонники Ханны заподозрили ее в беременности

Поклонники певицы Ханны предположили, что она беременна. В последнее время фанаты заметили, что артистка носит наряды более просторного покроя.

Поклонники Ханны заподозрили ее в беременности


Что касается самой певицы, то она слухи о своей беременности никак не прокомментировала. Однако подписчики в сети Instagram уверена, что звезда пока что старается тщательно скрыть от посторонних глаз свое интересное положение. Поэтому Ханна слегка изменила стиль, выбрав более просторную одежду. Поклонники в своих комментариях пожелали певице легких родов, а также семейного благополучия с избранником.

Недавно в своем микроблоге Ханна разместила фотоснимок со своим супругом, заявив, что уже вторую обложку за последнее время снимает вместе с ним. Девушка обожает, когда они работают совместно. Супругом певицы является Павел Курьянов, исполняющий обязанности генерального директора группы компаний Black Star.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:15
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