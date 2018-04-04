Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник J-Pace

Свой первый кроссовер F-Pace компания Jaguar выпустила в 2015 году, среди автолюбителей он произвёл фурор. Затем был представлен небольшой Jaguar E-Pace, который создали для привлечения большего количества клиентов. В настоящее время к премьере готовят кроссовер Jaguar I-Pace, следом за ним могут представить и Jaguar J-Pace.Мэтью Визнер — руководитель австралийского филиала Jaguar Land Rover в интервью с журналистами сообщил, что в настоящее время проект по созданию Jaguar J-Pace ещё только обсуждается, к разработке данной модели ещё не преступали.В свою очередь обозреватели портала Motor1 полагают, что Jaguar J-Pace не будет таким же флагманом, как Jaguar XJ, который в ближайшее время сменит поколение и предстанет перед публикой в новом дизайне.