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Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник J-Pace

Британская компания Jaguar рассматривает возможность по созданию ещё одного кроссовера J-Pace. Предполагается, что Jaguar J-Pace по размерам будет превосходить первого представителя SUV-сегмента Jaguar F-Pace.

Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник J-Pace


Свой первый кроссовер F-Pace компания Jaguar выпустила в 2015 году, среди автолюбителей он произвёл фурор. Затем был представлен небольшой Jaguar E-Pace, который создали для привлечения большего количества клиентов. В настоящее время к премьере готовят кроссовер Jaguar I-Pace, следом за ним могут представить и Jaguar J-Pace.

Мэтью Визнер — руководитель австралийского филиала Jaguar Land Rover в интервью с журналистами сообщил, что в настоящее время проект по созданию Jaguar J-Pace ещё только обсуждается, к разработке данной модели ещё не преступали.

В свою очередь обозреватели портала Motor1 полагают, что Jaguar J-Pace не будет таким же флагманом, как Jaguar XJ, который в ближайшее время сменит поколение и предстанет перед публикой в новом дизайне.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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